La truffa del Si: ecco come rubano i vostri soldi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le truffe telefoniche sono tantissime e, purtroppo, numerose sono anche le vittime che cadono nella trappola dei cyber criminali. Se sei qui, significa che vuoi saperne qualcosa di più e che, in particolare, hai sentito parlare della truffa del sì. Di cosa si tratta? come fanno i criminali a rubare i soldi? Scopriamolo assieme nelle possime righe di questo articolo. truffa del sì: come funziona? La truffa del sì è un meccanismo ingegnoso e insospettabile. Le vittime vengono contattate da un call center che, attraverso domande mirate che nulla hanno a che fare con l'attivazione di un contratto, portano la persona a pronunciare la parola "Sì". Tra le domande più frequenti rientra quella che chiede la conferma del proprio nome. La parola "sì" pronunciata dall'ignara vittima, tramite ...

