La solitudine di Virginia Raggi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) C’è un aspetto che mi turba profondamente della vicenda giudiziaria del Sindaco di Roma ed è che la decisione in appello che assolvediventa un ulteriore punto di divisione all’interno del movimento che la sostiene e, all’esterno, per tutta Roma. Il livello di polemica cui la politica ci ha abituato negli ultimi vent’anni ha conosciuto, con l’avvento dei grillini, un salto di qualità. Poiché essi si ponevano, in origine, come forza antisistema – in radicale contrapposizione a tutto ciò che c’era prima – hanno brandito la clava dell’attacco mediatico contro tutto e tutti: politici, giornalisti e chiunque osasse dirsi in disaccordo con loro, secondo un assioma molto banale (“poiché solo noi siamo onesti, coloro che sostengono gli altri o che non sostengono noi sono, per la proprietà transitiva, dei disonesti e dei nemici”). Questo ...