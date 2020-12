La Serie A scrive la sua lettera a ‘Babbo Natale’ Governo: niente tasse e una legge per costruire nuovi stadi (con speculazione edilizia) (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Caro Babbo Natale, per quest’anno vorrei non pagare più le tasse. E magari anche una nuova legge sugli stadi per costruire palazzi e palazzine con la scusa di un campo”. Come tradizione, il calcio italiano ha scritto la sua bella letterina a “Babbo Natale” Governo, a cui tutti si rivolgono in questi tempi difficile per veder esauditi i propri desideri. Un regalo lo troverà davvero sotto l’albero. Quello dello stop ai contributi, una vecchia fissa. Sono mesi che la Serie A ci prova, a un passo dal fallimento per colpa del Covid (o almeno così vogliono far credere i presidenti: la crisi in realtà viene da lontano, l’epidemia ha solo dato la spintarella finale verso il baratro). I club non hanno un euro in cassa, restano a galla grazie alle proroghe della Figc e aspettano i fondi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Caro Babbo Natale, per quest’anno vorrei non pagare più le. E magari anche una nuovasugliperpalazzi e palazzine con la scusa di un campo”. Come tradizione, il calcio italiano ha scritto la sua bella letterina a “Babbo Natale”, a cui tutti si rivolgono in questi tempi difficile per veder esauditi i propri desideri. Un regalo lo troverà davvero sotto l’albero. Quello dello stop ai contributi, una vecchia fissa. Sono mesi che laA ci prova, a un passo dal fallimento per colpa del Covid (o almeno così vogliono far credere i presidenti: la crisi in realtà viene da lontano, l’epidemia ha solo dato la spintarella finale verso il baratro). I club non hanno un euro in cassa, restano a galla grazie alle proroghe della Figc e aspettano i fondi ...

zazoomblog : La Serie A scrive la sua lettera a ‘Babbo Natale’ Governo: niente tasse e una legge per costruire nuovi stadi (con… - RiccardoGavazza : Ma perché scrive in inglese? Per spacciare per serie le sue boiate? - SolariPaolo : @clavictoria76 Digli che Genova si scrive Genova e non Genoa, che quella è una squadra di infima qualità e serie…quasi in B ???? - chi_scrive : Il peso di Dio Se avete visto la serie tv di Paolo Sorrentino 'The Young Pope' e vi è piaciuta quanto è piaciuta a… - alexfrosio : RT @SalandinS: Serie A si scrive con la S maiuscola. Come Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga, Serie b ecc ecc ecc Trattasi di nome… -