La sceneggiata di Conte in conferenza stampa? Un sospetto su Rocco Casalino | la bomba di Aldo Grasso | portavoce demolito

A sparare ad alzo zero contro Giuseppe Conte per la sua ultima "performance" in conferenza stampa, ora, ecco anche Aldo Grasso, il critico tv del Corriere della Sera che mette nel mirino il premier per l'ultima presentazione del dpcm. "Mi riferisco all'ennesima conferenza stampa di Giuseppe Conte. O meglio, al cerimoniale di queste numerose conferenze e alla percezione che ne ricava lo spettatore", premette Grasso. E ancora, sulle conferenze stampa-show: "Vengono sempre convocate a ora tarda, spesso rinviate di ora in ora, come se l'attesa e la tensione per l'attesa fossero più importanti degli argomenti in discussione. Anche le modalità sono parte del messaggio".

La farsa continua. Aperto, chiuso, semiaperto, semichiuso, un po’ così, chiuso ma con aperture, aperto ma con chiusure. Ma quanto piace, ai dittatorelli, poter sfoggiare tutto il loro potere arbitrari ...

