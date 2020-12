La Regina Elisabetta trasmetterà il discorso di Natale su Alexa

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Lasi conferma ancora una volta al passo con i tempi: quest’anno il tradizionaledi, oltre ad essere trasmesso su televisione, radio e Youtube, sarà trasmesso anche su, l’assistente virtuale Amazon. La sovrana stupisce di nuovo, come era successo già nel 2012, quando il “Royal christmas message” fu registrato per la prima volta in 3D e pubblicato su Kindle. Ildidellaè una tradizione per il popolo inglese: il 25 dicembre, alle ore 15 ora di Greenwich (le 16 italiane), tutti i sudditi di Sua Maestà si riuniscono davanti al televisore per ascoltare il messaggio. Quest’annoII registrerà dal castello di Windsor, dove è attualmente isolata assieme al marito ...