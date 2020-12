La Raggi manda i vigili a controllare le abitazioni private dei romani dove non si rispettano le regole anticovid (Di lunedì 21 dicembre 2020) I grillini fanno sul serio. Dopo avere privato gli italiani della loro libertà ora vogliono controllare le case dei romani. La polizia locale di Roma Capitale si prepara alle feste di Natale con un piano di potenziamento di agenti e controlli su strada e anche nelle abitazioni. Sarà difficile se non impossibile che gli agenti vadano a controllare di loro iniziativa casa per casa che non ci siano più di due ospiti a tavola. Però su mandato della sindaca Raggi daranno immediata attenzione e pronto intervento ad ogni segnalazione e denuncia da parte di privati cittadini in merito a situazioni a rischio Covid come assembramenti nelle case o nelle strade. Inoltre potranno intervenire anche di loro iniziativa se nei pressi delle abitazioni private ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 21 dicembre 2020) I grillini fanno sul serio. Dopo avere privato gli italiani della loro libertà ora voglionole case dei. La polizia locale di Roma Capitale si prepara alle feste di Natale con un piano di potenziamento di agenti e controlli su strada e anche nelle. Sarà difficile se non impossibile che gli agenti vadano adi loro iniziativa casa per casa che non ci siano più di due ospiti a tavola. Però suto della sindacadaranno immediata attenzione e pronto intervento ad ogni segnalazione e denuncia da parte di privati cittadini in merito a situazioni a rischio Covid come assembramenti nelle case o nelle strade. Inoltre potranno intervenire anche di loro iniziativa se nei pressi delle...

Però su mandato della sindaca Raggi daranno immediata attenzione e pronto intervento ad ogni segnalazione e denuncia da parte di privati cittadini in merito a situazioni a rischio Covid come ...

