La pandemia ha accelerato la crisi di San Marino

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Niente cenone di Capodanno. La repubblica di Sanha fatto marcia indietro dopo che il decreto di Natale aveva scatenato pesanti polemiche in Italia, chiusa per lockdown. Tra titoli di giornali e sbigottimento nei palazzi romani, improvvisamente il resto della Penisola sembrava essersi accorto dell’enclave straniera tra Marche ed Emilia-Romagna. In realtà la gestione dellaè solo l’ultimo dei problemi, cronologicamente parlando, tra l’Italia e la città-Stato. Un tempo paradiso fiscale, la piccola Repubblica si è faticosamente messa in regola, ma è entrata in grande difficoltà economica, tra banche fallite ed emergenza liquidità. Oggi per la prima volta ha dovuto chiedere soldi all’estero e affronta una graveche rischia di minacciarne il futuro. Con il permesso ai festeggiamenti natalizi, i rapporti tra i due ...