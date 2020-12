La notte del 21 dicembre, solstizio d’inverno, si celebra lo Spirito del Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il rito è per tutti ed è semplice da fare: il 21 dicembre, notte del solstizio d’inverno, si pensano 10 desideri, per noi ma anche per tutta l’umanità. Si scrivono su dei foglietti, e si chiudono in una scatolina di latta, si accende quindi candela bianca e si “dimentica la scatola per un anno”. Il 21 dicembre successivo, si va a recuperare la scatola riposta l’anno prima e si leggono i foglietti. I desideri avverati saranno bruciati con un candela rossa, gli altri possono essere cestinati o espressi di nuovo tra i 10 dell’anno. Secondo le due blogger questo è un momento di raccoglimento che ci aiuta a mettere a fuoco priorità e sui sogni, ora più che mai importanti. X Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il rito è per tutti ed è semplice da fare: il 21del, si pensano 10 desideri, per noi ma anche per tutta l’umanità. Si scrivono su dei foglietti, e si chiudono in una scatolina di latta, si accende quindi candela bianca e si “dimentica la scatola per un anno”. Il 21successivo, si va a recuperare la scatola riposta l’anno prima e si leggono i foglietti. I desideri avverati saranno bruciati con un candela rossa, gli altri possono essere cestinati o espressi di nuovo tra i 10 dell’anno. Secondo le due blogger questo è un momento di raccoglimento che ci aiuta a mettere a fuoco priorità e sui sogni, ora più che mai importanti. X Leggi anche › ...

ItalianAirForce : Una bimba di appena 4 giorni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata in culla termica su un #Falcon50 d… - ESA_Italia : Oggi per il solstizio d'inverno - il giorno più breve e la notte più lunga dell'anno - un'immagine dal satellite Me… - ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - tizianasullalun : @Ginepro85 Io farei entrare #Massimiliano con la clip del giorno prima dove dice in faccia a #Dayane i suoi dubbi e… - tizianasullalun : @mxrtynoo @Asia300699 Io farei entrare #Massimiliano con la clip del giorno prima dove dice in faccia a #Dayane i s… -

Ultime Notizie dalla rete : notte del Solstizio d'inverno, 21 dicembre: la congiunzione straordinaria Giove-Saturno e la notte più lunga dell'anno, cosa accadrà oggi Il Messaggero I benefici del sonni, chi dorme di più ha uno stipendio alto

Dormire molto non è più uno svantaggio per la competizione nel mondo del lavoro. Lo afferma uno studio americano ... caffeinomani -quando va bene- e che dormono poche ore a notte. Proprio come Marissa ...

L'arcivescovo Spina: "Il Natale è la più bella notizia che si possa raccontare agli uomini"

Per il Natale che viene, andiamo a Betlemme, dove Dio è nato e nasce ancora. Andiamo dove il Dio che nasce porta una umanità nuova: l’umanità che ha come fondamento supremo i ...

Dormire molto non è più uno svantaggio per la competizione nel mondo del lavoro. Lo afferma uno studio americano ... caffeinomani -quando va bene- e che dormono poche ore a notte. Proprio come Marissa ...Per il Natale che viene, andiamo a Betlemme, dove Dio è nato e nasce ancora. Andiamo dove il Dio che nasce porta una umanità nuova: l’umanità che ha come fondamento supremo i ...