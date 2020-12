La noiosa "verifica" di Governo inficia l'affidabilità della politica (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’ormai noiosa “verifica” di Governo, sempre più lunga e sempre più misteriosa, si caratterizza sostanzialmente per un solo aspetto: come recuperare più potere all’interno dell’esecutivo. Una riflessione banale che, però, è ormai nota quasi a tutti. Almeno a quelli che seguono le stanche e sempre più contorte vicende politiche italiane. Peccato che il tutto avvenga sulla pelle dei cittadini italiani che, in questa fase storica difficile e drammatica per molti, non sono particolarmente sensibili alle richieste di potere del partito di Renzi né delle ambizioni di chi sta costruendo, all’interno del Pd e dei 5 stelle, nuovi organigrammi. Cioè, uscendo dalla metafora, la ennesima e sempreverde richiesta di nuovi ministri e nuovi sottosegretari. Ma quel che emerge in modo persin plateale da questa situazione ingarbugliata e un po’ ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’ormai” di, sempre più lunga e sempre più misteriosa, si caratterizza sostanzialmente per un solo aspetto: come recuperare più potere all’interno dell’esecutivo. Una riflessione banale che, però, è ormai nota quasi a tutti. Almeno a quelli che seguono le stanche e sempre più contorte vicende politiche italiane. Peccato che il tutto avvenga sulla pelle dei cittadini italiani che, in questa fase storica difficile e drammatica per molti, non sono particolarmente sensibili alle richieste di potere del partito di Renzi né delle ambizioni di chi sta costruendo, all’interno del Pd e dei 5 stelle, nuovi organigrammi. Cioè, uscendo dalla metafora, la ennesima e sempreverde richiesta di nuovi ministri e nuovi sottosegretari. Ma quel che emerge in modo persin plateale da questa situazione ingarbugliata e un po’ ...

