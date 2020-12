TuttoMercatoWeb : Sassuolo-Milan, la moviola del Corriere dello Sport: 'Il gol da record è... irregolare' - clikservernet : Il gol da record di Leao era irregolare: la moviola di Sassuolo-Milan è unanime - Noovyis : (Il gol da record di Leao era irregolare: la moviola di Sassuolo-Milan è unanime) Playhitmusic -… - infoitsport : Sassuolo-Milan, la moviola | Mariani disattento, macchia sul gol di Leao - diegocecati : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo-Milan, la moviola del Corriere dello Sport: 'Il gol da record è... irregolare' -

Ultime Notizie dalla rete : moviola Sassuolo

Sassuolonews.net

Il Milan ha archiviato la pratica Sassuolo, nel corso della tredicesima giornata di campionato, e legittimato la prima posizione in classifica. Non sono mancati, però, alcuni episodi che hanno fatto d ...SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS - Buono l'arbitraggio di Maurizio Mariani di Aprilia (LT) in occasione di Sassuolo-Milan 1-2 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia ...