La moviola di Inter - Spezia (Di lunedì 21 dicembre 2020) : tutti gli episodi dubbi del match di San Siro tra nerazzurri e aquilotti. Leggi su 90min (Di lunedì 21 dicembre 2020) : tutti gli episodi dubbi del match di San Siro tra nerazzurri e aquilotti.

infoitsport : Moviola GdS - Nzola, braccio troppo largo in area: il rigore per l'Inter c'è tutto - infoitsport : Inter-Spezia, moviola Cds: “Rigore netto, ma andava visto live. Pochi dubbi su…” - _intermagazine : Inter 2 Spezia 1, il VAR salva Fabbri c’è il rigore: la moviola - zazoomblog : Inter 2 Spezia 1 il VAR salva Fabbri c’è il rigore: la moviola - #Inter #Spezia #salva #Fabbri #rigore: - Domitilla64ali1 : RT @fcin1908it: Moviola GdS - Netto il rigore per l'Inter, giusta chiamata VAR. Le ammonizioni... - -