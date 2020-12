La moviola della Gazzetta: perché il Var non ha corretto Orsato? Il fallo di Immobile era da rosso (Di lunedì 21 dicembre 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, il fallo di Ciro Immobile su Bakayoko, in Lazio-Napoli, era da rosso. Orsato è stato troppo leggero nell’estrarre solo un cartellino giallo. Eduardo Lusena scrive: “Al 42’ Immobile entra col piede sulla caviglia di Bakayoko. Per Orsato – che è vicino ma alle spalle – è giallo. Le immagini mostrano però i tacchetti del piede alto sulla caviglia dell’avversario. Inzaghi protesta, ritornando sul secondo giallo mancante per Koulibaly e Orsato risponde: «È diverso, questo è scorretto». Ma è più che scorretto, sembra da rosso. perché quindi il Var non corregge il tiro?“. Nessun dubbio, invece, sul fallo di Koulibaly su Milinkovic: “Al 38’ Koulibaly, già ammonito per l’entrata ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Secondo ladello Sport, ildi Cirosu Bakayoko, in Lazio-Napoli, era da rosso.è stato troppo leggero nell’estrarre solo un cartellino giallo. Eduardo Lusena scrive: “Al 42’entra col piede sulla caviglia di Bakayoko. Per– che è vicino ma alle spalle – è giallo. Le immagini mostrano però i tacchetti del piede alto sulla caviglia dell’avversario. Inzaghi protesta, ritornando sul secondo giallo mancante per Koulibaly erisponde: «È diverso, questo è s». Ma è più che s, sembra da rosso.quindi il Var non corregge il tiro?“. Nessun dubbio, invece, suldi Koulibaly su Milinkovic: “Al 38’ Koulibaly, già ammonito per l’entrata ...

