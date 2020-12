La ministra Bonetti | «Io e Teresa Bellanova restiamo pronte al passo indietro»

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Riparte la verifica di governo sul Recovery Plan. Ieri, all’ora di cena, lo staff del presidente del Consiglio ha comunicato di tutta fretta gli orari del nuovo confronto con i diversi partiti di maggioranza. Si parte oggi pomeriggio alle 15.30, quando Conte – con i ministri Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola – incontrerà il Movimento Cinque Stelle. Alle 19 sarà il turno della delegazione del Partito democratico. Martedì 22 dicembre toccherà a Italia Viva e LeU. La nuova verifica di maggioranza arriva dopo una domenica di tensioni. Elenaper le Pari opportunità e la famiglia di Italia Viva oggi lo conferma in un’intervista al Corriere, ribadendo di essere pronta alinsieme alladell’Agricoltura. «Noi siamo in ...

Il leader di Forza Italia attacca il partito di Salvini: "Noi non avremmo mai dato vita a comportamenti come quelli accaduti venerdì in Senato" ...In un'intervista al 'Corriere della sera' la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti torna a chiedere “una svolta" al presidente del Consiglio. "Ma i tempi non siamo noi a ...