La marcatura di prodotti organici, come avviene? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per la marcatura dei prodotti organici possono essere utilizzate tre tecniche differenti: la marcatura a caldo, la marcatura a battuta e la marcatura laser. In tutti e tre i casi è necessario garantire il massimo della precisione, ma soprattutto tenere conto delle (giustamente) severe norme igieniche che devono essere rispettate. In molti casi, la marcatura organica riguarda alimenti, dai crostacei al pane, passando per la frutta; ma tra i prodotti organici che possono essere sottoposti a questo trattamento ci sono anche quelli in pelle. La marcatura a caldo La marcatura a caldo è ideale per materiali come la pelle, appunto, ma anche per la plastica, per il cuoio e per il legno. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per ladeipossono essere utilizzate tre tecniche differenti: laa caldo, laa battuta e lalaser. In tutti e tre i casi è necessario garantire il massimo della precisione, ma soprattutto tenere conto delle (giustamente) severe norme igieniche che devono essere rispettate. In molti casi, laorganica riguarda alimenti, dai crostacei al pane, passando per la frutta; ma tra iche possono essere sottoposti a questo trattamento ci sono anche quelli in pelle. Laa caldo Laa caldo è ideale per materialila pelle, appunto, ma anche per la plastica, per il cuoio e per il legno. ...

KiwaItalia : Da oggi i produttori di apparecchi audio, video e dell’informazione che intendono ottenere la marcatura CE per i lo… - SimplasticSrl : Monouso, così le etichette UE Pubblicate in GUCE le specifiche per la marcatura armonizzate dei prodotti di plastic… - ECOLStudio : ?? Attenzione alle nuove specifiche di marcatura per questi prodotti in #plasticamonouso: assorbenti igienici, salv… - twago_progetti : 800-1,500 EUR #Progetto | MARCATURA CE e FASCICOLO TECNICO di prodotti commerciali. | Salve mi chiamo Andrea ... -

Ultime Notizie dalla rete : marcatura prodotti La marcatura di prodotti organici, come avviene? Metropolitan Magazine Italia Carabinieri NAS: sequestrati 17 mila giocattoli e articoli natalizi irregolari

Con l’approssimarsi delle Feste Natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha in corso di svolgimento una specifica campagna di controllo in ambito nazionale su giocattoli e tradizio ...

Reggio Calabria: per Natale divieto di vendita e uso di petardi

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie l’uso di petardi, fuochi di vario genere, soprattutto la notte di Capodanno, è molto comune. Pericolosi e spesso causa di gravi lesioni, sono stati vietati ...

Con l’approssimarsi delle Feste Natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha in corso di svolgimento una specifica campagna di controllo in ambito nazionale su giocattoli e tradizio ...Con l’avvicinarsi delle festività natalizie l’uso di petardi, fuochi di vario genere, soprattutto la notte di Capodanno, è molto comune. Pericolosi e spesso causa di gravi lesioni, sono stati vietati ...