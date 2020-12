La madre muore di covid e lei regala a tutti gli ultimi indimenticabili messaggi

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La storia di una ragazza, che perde suama sensibilizzacon glimomenti tra loro, glisms. Smsfiglia (Tgcom)Glimomenti, le ultime conversazioni tra unae una figlia. Lain ospedale, vittima del, la figlia a casa a provare a rincuorarla, a darle forza a farle credere che tutto passerà presto, ma non è andata cosi. Glisms, le ultime carezze travestite da parole. Le ultime immagini, e quel senso di vuoto, che per chi non ha vissuto qualcosa di simile, resta solo da immaginare. E poi la volontà di rendere tutto pubblico, anche per sensibilizzare chi ancora si ostina a negare tutto. La vittima, Lucia Cosimi, faceva la maestra, in una ...