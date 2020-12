La Lazio batte il Napoli e Anna Falchi festeggia | “Abbracciata al cuscino | contenta dei punticini”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) E' arrivata ieri sera una vittoria importante per la. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno sconfitto ilper 2-0 ed è tanta la soddisfazione in casa biancoceleste. Anche, tifosissima del club capitolino, hato su Instagram con una foto molto particolare. Questa la didascalia: "al mio, sonodi qualche punticino... Sempre Forza! Non mollare mai e noi lottiamo, sempre!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJDKPFKDwIF/" Golssip.

72' - Batti e ribatti in area, ci prova Maksimovic, la palla è alta. Brutta sconfitta del Napoli all'Olimpico contro la Lazio, partita farcita di errori con…