La faccia tosta di Luigi Di Maio: racconta un Paese che va a mille nel video per gli italiani all'estero

Il solito Luigi Di Maio: con un governo in crisi e un Paese in ginocchio, lui spedisce messaggi deliranti in giro per il mondo, tanto chi controlla? Come quando annunciò "l'abolizione della povertà", grazie al reddito di cittadinanza, come quando nell'agosto del 2019, quando era al governo con Salvini, annunciava "un anno bellissimo", che invece si rivelò disastroso, per lui e per gli italiani, oggi si rivolge agli italiani all'estero preannunciando benessere e prosperità. 

L'Italia di Di Maio il grande comunicatore 

"Il 2021 vedrà l'Italia protagonista sulla scena internazionale, con la Presidenza G20 incentrata sui tre pilastri: 'Persone, Pianeta e Prosperità', e la Copresidenza COP26. L'Italia avrà la possibilità concreta di incidere sulle sfide globali e continueremo ..."

