La donna italiana risultata positiva alla variante “inglese” del Covid sta bene ed è asintomatica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Covid: la donna positiva alla variante “inglese” è asintomatica Sta bene ed è asintomatica la donna risultata positiva alla variante “inglese” del Covid. A quanto si apprende, inoltre, la donna non è ricoverata ma si trova in isolamento con il suo compagno nella loro abitazione a Roma. L’uomo, di origine britanniche, è anche lui positivo al Covid e asintomatico, era rientrato alcuni giorni fa dal Regno Unito, ma, al momento, non risulta essere stato contagiato dalla variante “inglese”. La sua compagna risulta avere una forte carica ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020): la” èStaed èla” del. A quanto si apprende, inoltre, lanon è ricoverata ma si trova in isolamento con il suo compagno nella loro abitazione a Roma. L’uomo, di origine britanniche, è anche lui positivo ale asintomatico, era rientrato alcuni giorni fa dal Regno Unito, ma, al momento, non risulta essere stato contagiato d”. La sua compagna risulta avere una forte carica ...

