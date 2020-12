La dichiarazione di Boldrini sullo «stile di vita dei migranti» è usata fuori contesto

Leggi su facta.news

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 21 dicembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una richiesta via WhatsApp che chiedeva di verificare un’immagine, pubblicata anche su Facebook. Si tratta della foto di un uomo che si lava i piedi su una fontanella e, accanto, comprare un virgolettato attribuito alla deputata del Partito democratico Laura. Si legge: «Lodideisia il nostro». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Come abbiamo ricostruito in precedenza,durante la presentazione del Rapporto 2014 di Italiadecide dedicato al turismo italiano, ha pronunciato queste parole: «Ioggi sono l’elemento umano, l’avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono unodiche presto sarà molto diffuso per ...