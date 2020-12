La denuncia di Gerson, insulti razzisti da un avversario: “chiudi la bocca, negro” [FOTO] (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’avventura in Italia non è stata entusiasmante, adesso sta provando ad imporsi: stiamo parlando di Gerson Santos da Silva, meglio noto come Gerson. Il centrocampista ha denunciato una brutta situazione e si è sfogato duramente sul profilo Instagram: “chiudi la bocca, negro… è qualcosa che non deve accadere più”. Gli insulti sarebbero arrivati da un avversario, il colombiano Juan Pablo Ramirez durante la partita vinta dal Flamengo contro il Bahia con il risultato di 4-3. “Amo la mia razza e lotto per il colore della mia pelle, è da quando avevo 8 anni, da quando ho iniziato la mia carriera nel calcio, che mi sento dire ‘zitto, negro’. Non ci sono riusciti e non ci riusciranno nemmeno adesso. Non basta non essere ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’avventura in Italia non è stata entusiasmante, adesso sta provando ad imporsi: stiamo parlando diSantos da Silva, meglio noto come. Il centrocampista hato una brutta situazione e si è sfogato duramente sul profilo Instagram: “la… è qualcosa che non deve accadere più”. Glisarebbero arrivati da un, il colombiano Juan Pablo Ramirez durante la partita vinta dal Flamengo contro il Bahia con il risultato di 4-3. “Amo la mia razza e lotto per il colore della mia pelle, è da quando avevo 8 anni, da quando ho iniziato la mia carriera nel calcio, che mi sento dire ‘zitto,’. Non ci sono riusciti e non ci riusciranno nemmeno adesso. Non basta non essere ...

