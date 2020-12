La congiunzione tra Giove e Saturno in diretta video

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La Notte Dei Giganti: la grandetra i pianetiindalle 17 alle 18:30 di oggi sui canali social di Astronomitaly Un evento astronomico di portata storica è in arrivo. Lunedì 21 dicembre i pianetisaranno in; una grande. I due giganti infatti appariranno vicinissimi nel… L'articolo Corriere Nazionale.

__RiK__ : RT @IlSaccente_It: Oggi 21 dicembre sarà il giorno del #solstiziodinverno, “il giorno più corto dell’anno per tutti i luoghi dell’emisfero… - Aven88302328 : RT @Valle_dAosta: #21dicembre2020 ! Anche il doodle di Google ce lo ricorda: salutiamo il #solstizio d'inverno e la congiunzione Giove-Satu… - Chandra_85_ : 21 dic 2020 Solstizio d'inverno e congiunzione tra Giove e Saturno(dopo il tramonto saranno così vicini da sembrare… - andiamoviaora : RT @_thoth____: Il 21 dicembre, la congiunzione tra Giove e Saturno sarà la più vicina dal 1623 perché i due giganti planetari passeranno s… - MiaZeldaMoe : @DrStranaMauro *pardon avevo letto un altro commento(variante)?? ???????! -

Ultime Notizie dalla rete : congiunzione tra

Un evento astronomico di portata storica è in arrivo. Lunedì 21 dicembre i pianeti Giove e Saturno saranno in congiunzione; una grande congiunzione. I due giganti infatti appariranno vicinissimi nel ...La congiunzione di Giove e Saturno (foto). Succede quest’anno, più precisamente il 21 dicembre, giorno del solstizio invernale, cioè il momento cui si verifica la notte di maggiore durata in tutto ...