La Chiesa apre ai vaccini: "Cellule di feti abortiti? Moralmente accettabile" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesco Boezi Il Vaticano, mediante una nota della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha diffuso alcune specificazione morali sui vaccini creati o sperimentati mediante l'utilizzo di linee cellulari derivanti da feti abortiti Il Covid-19, ormai lo sappiamo, obbliga a delle scelte. Sembra essere il caso del Vaticano rispetto ai vaccini creati pure attraverso linee cellulari di feti abortiti. Un dettaglio vero a patto che esistano determinate condizioni. La questione attiene alla bioetica ed è molto complessa. La premessa è che la Santa Sede è contraria all'aborto. Se non altro perché è la dottrina cristiano-cattolica a sbarrare la strada alle pratiche abortive. Durante questo pontificato, papa Francesco ha usato l'espressione "sicari" in associazione a chi opta ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Francesco Boezi Il Vaticano, mediante una nota della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha diffuso alcune specificazione morali suicreati o sperimentati mediante l'utilizzo di linee cellulari derivanti daIl Covid-19, ormai lo sappiamo, obbliga a delle scelte. Sembra essere il caso del Vaticano rispetto aicreati pure attraverso linee cellulari di. Un dettaglio vero a patto che esistano determinate condizioni. La questione attiene alla bioetica ed è molto complessa. La premessa è che la Santa Sede è contraria all'aborto. Se non altro perché è la dottrina cristiano-cattolica a sbarrare la strada alle pratiche abortive. Durante questo pontificato, papa Francesco ha usato l'espressione "sicari" in associazione a chi opta ...

publish70628725 : La Chiesa apre ai vaccini: “Cellule di feti abortiti? Moralmente accettabile” - ANguewo : #MegaLiveService 7 «All’angelo della chiesa di Filadelfia[f] scrivi: queste cose dice il Santo, il Veritiero, colui… - fraywood : @blackrowley tanto poi in chiesa ci va appena apre il pacco sjsksjjsdksk - romewise : Che bella chiesa! Non la conoscevo e vedo che si apre solamente a richiesta. @antmoose l’hai mai visto? Grazie… - ciccioetna : 'Che senso ha chiudere l'italia per pochi giorni, quando ovunque C'è il delirio di auto, di assembramenti nataliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa apre La Chiesa apre ai vaccini: "Cellule di feti abortiti? Moralmente accettabile" ilGiornale.it La Chiesa apre ai vaccini: "Cellule di feti abortiti? Moralmente accettabile"

Il Covid-19, ormai lo sappiamo, obbliga a delle scelte. Sembra essere il caso del Vaticano rispetto ai vaccini creati pure attraverso linee cellulari di feti abortiti. Un dettaglio vero a patto che ...

Il Natale di Fuoriporta

Il mare a Natale di Finale Ligure, Gerace tra i borghi più belli della Calabria con l’aitante Ruggero il Normanno. Greccio, patria del Presepe, Portobuffolè, la bomboniera ...

Il Covid-19, ormai lo sappiamo, obbliga a delle scelte. Sembra essere il caso del Vaticano rispetto ai vaccini creati pure attraverso linee cellulari di feti abortiti. Un dettaglio vero a patto che ...Il mare a Natale di Finale Ligure, Gerace tra i borghi più belli della Calabria con l’aitante Ruggero il Normanno. Greccio, patria del Presepe, Portobuffolè, la bomboniera ...