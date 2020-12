Konrad Krajewski | il benefattore elemosiniere del Papa ricoverato per Covid

LaStampa : L'elemosiniere del Papa, il cardinale polacco Konrad Krajewski, è stato trovato positivo al coronavirus, e attualme… - TgLa7 : ??#Covid: contagiato elemosiniere Papa, il cardinale polacco Konrad Krajewski, è ricoverato al Gemelli - romi_andrio : RT @LaStampa: L'elemosiniere del Papa, il cardinale polacco Konrad Krajewski, è stato trovato positivo al coronavirus, e attualmente è rico… - globalistIT : In bocca al lupo, di gente come lui ce ne è bisogno - jmarzola1 : RT @LaStampa: L'elemosiniere del Papa, il cardinale polacco Konrad Krajewski, è stato trovato positivo al coronavirus, e attualmente è rico… -

Ultime Notizie dalla rete : Konrad Krajewski

Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco, è risultato positivo al Covid-19. Il cardinale polacco ha i sintomi della malattia ed è attualmente ricoverato in osservazione al Policlinico Gemelli ...L'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, è risultato positivo al coronavirus e attualmente è ricoverato in osservazione al Policlinico Gemelli per un'iniziale polmonite da Covid-19.