Katie Holmes ritrova il sorriso dopo Tom Cruise: il fidanzato è italiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Katie Holmes ritrova il sorriso dopo la fine della storia d’amore con Tom Cruise: il nuovo fidanzato è italiano Katie Holmes, all’anagrafe Katherine Noelle Holmes, è un’attrice statunitense abbastanza nota. È figlia dell’avvocato Martin Joseph Holmes Sr. e di Kathleen Sarafyan. Ha tre sorelle e un fratello maggiore. Raggiunge il successo come attrice quando viene L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 21 dicembre 2020)illa fine della storia d’amore con Tom: il nuovo, all’anagrafe Katherine Noelle, è un’attrice statunitense abbastanza nota. È figlia dell’avvocato Martin JosephSr. e di Kathleen Sarafyan. Ha tre sorelle e un fratello maggiore. Raggiunge il successo come attrice quando viene L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

VanityFairIt : Jamie Lee Curtis, Gianni Morandi, Arisa e anche Katie Holmes. Sono alcuni protagonisti dei gossip del weekend. Ve l… - ModaCorriere : Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo, la prima foto sui social: «Ti amo» - WondernetMag : Katie Holmes e lo chef italo peruviano Emilio Vitolo escono allo scoperto sui social: la dedica di lui per il compl… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Katie Holmes rende ufficiale la nuova storia d'amore su Instagram - ChiccoseDOC : GLI AUGURI SOCIAL PER IL COMPLEANNO DI KATIE HOLMES, CHE NE UFFICIALIZZANO ANCHE IN RETE LA RELAZIONE CON LO CHEF E… -

Ultime Notizie dalla rete : Katie Holmes Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo, la prima foto sui social: «Ti amo» Corriere della Sera Jamie Lee Curtis e l'anniversario di matrimonio con Christopher Guest e gli altri gossip del weekend

Dal 36esimo anniversario di matrimonio di Jamie Lee Curtis e Christopher Guest alla beneficenza di Gianni Morandi; dal nuovo amore di Arisa alla dedica di Emilio Vitolo a Katie Holmes. Ecco i gossip d ...

Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo, la prima foto sui social: «Ti amo»

La coppia appare sempre più innamorata e lo chef non perde occasione per dire quanto sia innamorato della ex moglie di Tom Cruise. Ancora però manca la presentazione ufficiale a Suri ...

Dal 36esimo anniversario di matrimonio di Jamie Lee Curtis e Christopher Guest alla beneficenza di Gianni Morandi; dal nuovo amore di Arisa alla dedica di Emilio Vitolo a Katie Holmes. Ecco i gossip d ...La coppia appare sempre più innamorata e lo chef non perde occasione per dire quanto sia innamorato della ex moglie di Tom Cruise. Ancora però manca la presentazione ufficiale a Suri ...