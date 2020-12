Juventus Fiorentina, Pirlo: “Serve continuità. Dybala e Arthur? Ecco chi ci sarà” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Juventus Fiorentina – Domani alle 20.45 Juventus-Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino. Come ogni vigilia, niente conferenza stampa, ma Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di JTV. Ecco di seguito le parole del tecnico bianconero che ha risolto gli ultimi dubbi di formazione. Juventus Fiorentina, le parole di Pirlo Fiorentina – “La Fiorentina è una squadra buona, perché ha ottime individualità, è in un momento difficile, hanno cambiato l’allenatore da qualche partita ma nel complesso è un’ottima squadra. Verrà qui per fare la sua partita, difendersi e cercare di ripartire. sarà l’ultima partita del 2020 e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi”. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 dicembre 2020)– Domani alle 20.45all’Allianz Stadium di Torino. Come ogni vigilia, niente conferenza stampa, ma Andreaha parlato ai microfoni di JTV.di seguito le parole del tecnico bianconero che ha risolto gli ultimi dubbi di formazione., le parole di– “Laè una squadra buona, perché ha ottime individualità, è in un momento difficile, hanno cambiato l’allenatore da qualche partita ma nel complesso è un’ottima squadra. Verrà qui per fare la sua partita, difendersi e cercare di ripartire.l’ultima partita del 2020 e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi”. Leggi anche: ...

