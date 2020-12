Juventus-Fiorentina, il derby di Torricelli: “Ad oggi non c’è partita” (Di lunedì 21 dicembre 2020) "Juventus-Fiorentina? Ad oggi non c'è partita".Queste le parole di Moreno Torricelli, intervenuto alla vigilia della sfida tra Juventus e Fiorentina. L'ex giocatore sia dei bianconeri che dei viola - ai microfoni di Lady Radio -, si è soffermato sul delicato momento che sta attraversando la compagine toscana, caratterizzato anche dall'avvicendamento in panchina tra Beppe Iachini e Cesare Prandelli.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Non potrebbe essere altrimenti, c’è preoccupazione per la Fiorentina. Non c’è stata la scossa tipica del cambio allenatore. Capisco la preoccupazione dei tifosi, perché mancano i risultati. Reputo comunque la Fiorentina una squadra buona con giocatori interessanti. Si sta parlando di un campionato un po’ ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020) "? Adnon c'è".Queste le parole di Moreno, intervenuto alla vigilia della sfida tra. L'ex giocatore sia dei bianconeri che dei viola - ai microfoni di Lady Radio -, si è soffermato sul delicato momento che sta attraversando la compagine toscana, caratterizzato anche dall'avvicendamento in panchina tra Beppe Iachini e Cesare Prandelli.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Non potrebbe essere altrimenti, c’è preoccupazione per la. Non c’è stata la scossa tipica del cambio allenatore. Capisco la preoccupazione dei tifosi, perché mancano i risultati. Reputo comunque launa squadra buona con giocatori interessanti. Si sta parlando di un campionato un po’ ...

