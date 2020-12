Juventus Fiorentina, i convocati di Prandelli: assente Cutrone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cesare Prandelli ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus: assente Cutrone Cesare Prandelli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro la Juventus. assente Cutrone. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Montiel, Pulgar, Saponara, Borja Valero.Attaccanti: Kouame, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cesareha diramato l’elenco deiper la sfida di domani sera contro laCesareha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro la. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Montiel, Pulgar, Saponara, Borja Valero.Attaccanti: Kouame, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

JuventusTV : Tra i gol messi a segno in #JuveFiorentina da Filippo #Inzaghi, quello del gennaio 2001 può considerarsi uno dei pi… - JuventusTV : Torniamo indietro di oltre vent'anni, alla stagione 1994/1995 ?? Che rimonta in quel #JuveFiorentina! A completarl… - juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - bianconera3 : RT @juventusfc: Storia di grandi #Duels targati #JuveFiorentina ?? - violanews : ??? Le opinioni del doppio ex di #JuventusFiorentina. -