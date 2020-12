Juventus-Fiorentina (22 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo e Morata, deludenti contro l’Atalanta, insieme a Kulusevski hanno travolto il Parma e confermato che la Juve di Pirlo sta facendo passi avanti sul piano del gioco anche se adesso deve arrivare la continuità nei risultati. I viola arrivano a uno degli appuntamenti più attesi dalla tifoseria dopo i due pareggi casalinghi contro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 21 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo e Morata, deludenti contro l’Atalanta, insieme a Kulusevski hanno travolto il Parma e confermato che la Juve di Pirlo sta facendo passi avanti sul piano del gioco anche se adesso deve arrivare la continuità nei risultati. I viola arrivano a uno degli appuntamenti più attesi dalla tifoseria dopo i due pareggi casalinghi contro InfoBetting: Scommesse Sportive e

JuventusTV : Torniamo indietro di oltre vent'anni, alla stagione 1994/1995 ?? Che rimonta in quel #JuveFiorentina! A completarl… - forumJuventus : #JuveFiorentina, domani ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in avanti, Kulusev… - juventusfc : Storia di grandi #Duels targati #JuveFiorentina ?? - Jjuventushare : RT @JuventusTV: Torniamo indietro di oltre vent'anni, alla stagione 1994/1995 ?? Che rimonta in quel #JuveFiorentina! A completarla ci pen… - Antoniomilo : RT @JuventusTV: Torniamo indietro di oltre vent'anni, alla stagione 1994/1995 ?? Che rimonta in quel #JuveFiorentina! A completarla ci pen… -