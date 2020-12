Juventus | agente Douglas Costa | “Difficile che il Bayern Monaco lo riscatti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 dicembre 2020) “Non sta giocando molto, in questo momento mi verrebbe da dire che sembrama manca ancora tanto. Nello sport basta una settimana per cambiare il trend, penso che abbia le qualità. Negli ultimi anni è stato poco regolare per gli infortuni. Non sta giocando con continuità e questo fa pensare che possa essere improbabile il riscatto”. Queste le parole di Giovanni Branchini, uno degli agenti di, sulle possibilità che il brasiliano possa essere riscattato dal, squadra in cui al momento si trova in prestito dalla. SportFace.