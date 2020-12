Juve-Napoli | atteso per domani l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia

(Di martedì 22 dicembre 2020)si terrà l’udienza deldidello Sport in merito aldelper la sconfitta a tavolino contro lantus dello scorso 4 ottobre e il punto di penalizzazione ricevuto. Il caso verrà discusso alle 14:30, a sezioni riunite, alla presenza del presidente Franco Frattini e quattro componenti delle altre sezioni. Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis ha affiancato a Mattia Grassani l’avvocato amministrativista romano Enrico Lubrano, esperto anche in diritto sportivo. La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo ha respinto ildelil 10 novembre scorso, dopo la decisione del giudice sportivo.giàin serata. Foto: Twitter ...

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in vista dell'ultimo grado di Giustizia Sportiva per Juventus-Napoli. Le sue parole ...E sarebbe un grande risultato considerata la presenza di squadre forti come Roma e Napoli o alternative abituate all'Europa ... Dovrebbero morire la Juventus e svenire l'Inter. Maldini deve ...