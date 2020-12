Juve, decolla il Pirlo-pensiero Ma ora arrivano le gare-verità (Di lunedì 21 dicembre 2020) La difesa finalmente tiene,. Kulusevski ritrovato e davanti. la coppia d'oro: domani, però,. c'è subito l'esame Fiorentina Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) La difesa finalmente tiene,. Kulusevski ritrovato e davanti. la coppia d'oro: domani, però,. c'è subito l'esame Fiorentina

La difesa finalmente tiene,. Kulusevski ritrovato e davanti. la coppia d’oro: domani, però,. c’è subito l’esame Fiorentina ...

Caicedo, occhio a Duncan nell’affare con la Lazio. L’alternativa? Rientra dalla Cina

Si parla di mercato su La Nazione e in particolare del prossimo centravanti della Fiorentina. L’accordo con la Lazio può essere trovato intorno ai 6 milioni e Duncan interessa ai biancocelesti. LA SCH ...

