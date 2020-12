Joselyn Cano muore per gonfiarsi i glutei. La tragica morte della Kim Kardashian messicana

RacingFede : Fino a dove può arrivare la stupidità umana. ?? #JoselynCano - Italia_Notizie : Joselyn Cano, “la Kim Kardashian messicana” è morta mentre si faceva iniettare del grasso nei glutei: aveva 29 anni - GPasqui : Joselyn Cano, “la Kim Kardashian messicana” è morta mentre si faceva iniettare del grasso nei glutei: aveva 29 anni… - clikservernet : Joselyn Cano, “la Kim Kardashian messicana” è morta mentre si faceva iniettare del grasso nei glutei: aveva 29 anni - Noovyis : (Joselyn Cano, “la Kim Kardashian messicana” è morta mentre si faceva iniettare del grasso nei glutei: aveva 29 ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Joselyn Cano

LiberoQuotidiano.it

DAL MONDO | L'influencer messicana, 13 milioni di fan su Instagram, nota per le sue forme generose è deceduta a soli 29 anni. Fatale l'operazione in Colombia ...Leggi anche > Joselyn Cano muore a 29 anni durante l'operazione per gonfiarsi i glutei: era la Kim Kardashian messicana La giovane aveva conosciuto Pablo Aranciba, 33 anni, su Instagram. L'uomo l'ha ...