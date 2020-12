Joselyn Cano, muore per gonfiarsi i glutei. La tragica fine della Kim Kardashian messicana (Di lunedì 21 dicembre 2020) Joselyn Cano è morta per gonfiarsi i glutei. Una tragedia consumatasi durante l' operazione. La ragazza era considerata la Kim Kardashian messicana con oltre tredici milioni di follower... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 dicembre 2020)è morta per. Una tragedia consumatasi durante l' operazione. La ragazza era considerata la Kimcon oltre tredici milioni di follower...

