Joe Biden si è vaccinato contro il Covid-19 in diretta tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella serata di lunedì sera, il Presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto ilo vaccino anti-Covid in diretta tv, insieme alla moglie Jill. Biden ha così voluto rassicurare gli americani ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella serata di lunedì sera, il Presidente eletto degli Stati Uniti Joeha ricevuto ilo vaccino anti-intv, insieme alla moglie Jill.ha così voluto rassicurare gli americani ...

