Joe Biden si è fatto vaccinare in TV contro il coronavirus (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus di Pfizer-BioNTech. Biden, che ha 78 anni, si è fatto vaccinare in diretta tv nella sera di lunedì 21 dicembre all'ospedale ChristianaCare

