Jasmine Carrisi, terremoto provocante a The Voice Senior. Sul palco accanto a papà Al Bano vestita così | Guarda (Di lunedì 21 dicembre 2020) Abito rosa, tacchi a spillo. E Jasmine Carrisi stupisce il pubblico per la finalissima di The Voice Senior, il talent musicale di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Il suo look è curato in ogni dettaglio ed è una bomba sexy (con un fisico mozzafiato). The Voice inizia con l'esibizione dei Carrisi che cantano Nel blu dipinto di blu con i due concorrenti. Tony Reale, un arzillo signore di 84 anni, canta muovendo le mani come un giovincello. E se ne accorge Gigi D'Alessio, che gli dice: "Ti ha trasformato Jasmine". Tony dice che è vero e Jasmine tuona: "Ho inventato la trap Senior".

