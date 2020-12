Italia, scossa di terremoto: gente in strada (Di lunedì 21 dicembre 2020) Trema la terra nelle Marche. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte tra domenica e lunedì nella provincia di Fermo. Il terremoto è stato registrato alle 2:22 della notte. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 29 km di profondità ed epicentro nei pressi di Montegiorgio. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, coordinate geografiche (lat, lon) 43.12, 13.52 a una profondità appunto di 29 km. Non si hanno per il momento notizie di danni a persone o cose, ma la scossa di terremoto è stata avvertita da molti nelle Marche, come evidenziano anche le diverse segnalazioni apparse sui social. Quasi tutti tra le province di Fermo e di Macerata i Comuni entro i ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 21 dicembre 2020) Trema la terra nelle Marche. Unadidi magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte tra domenica e lunedì nella provincia di Fermo. Ilè stato registrato alle 2:22 della notte. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 29 km di profondità ed epicentro nei pressi di Montegiorgio. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, coordinate geografiche (lat, lon) 43.12, 13.52 a una profondità appunto di 29 km. Non si hanno per il momento notizie di danni a persone o cose, ma ladiè stata avvertita da molti nelle Marche, come evidenziano anche le diverse segnalazioni apparse sui social. Quasi tutti tra le province di Fermo e di Macerata i Comuni entro i ...

