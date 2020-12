Italia, Mancini: «Sorpreso da Locatelli. La morte di Paolo Rossi un dramma» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa per tirare un bilancio di questo 2020: ecco le dichiarazioni del ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa per tirare un bilancio del 2020 del calcio Italiano. 2020 – «La partita più importante è stata quella con l’Olanda, anche per come è stata affrontata. Locatelli? È stato una sorpresa, ha debuttato in Olanda è andato sempre meglio». Paolo Rossi – «Per me è stata una cosa drammatica, io ero molto legato alla nazionale 1982, ero molto amico di Paolo, non sapevo nulla della sua malattia. Per me è stato un eroe, già ai tempi giocavo in A ma quella nazionale…». LE SQUADRE CHE LO HANNO IMPRESSIONATO – «Il Verona, il Sassuolo, fanno un bel calcio. Lo Spezia anche, ci sono club minori ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Robertoha parlato in conferenza stampa per tirare un bilancio di questo 2020: ecco le dichiarazioni del ct della Nazionale Robertoha parlato in conferenza stampa per tirare un bilancio del 2020 del calciono. 2020 – «La partita più importante è stata quella con l’Olanda, anche per come è stata affrontata.? È stato una sorpresa, ha debuttato in Olanda è andato sempre meglio».– «Per me è stata una cosatica, io ero molto legato alla nazionale 1982, ero molto amico di, non sapevo nulla della sua malattia. Per me è stato un eroe, già ai tempi giocavo in A ma quella nazionale…». LE SQUADRE CHE LO HANNO IMPRESSIONATO – «Il Verona, il Sassuolo, fanno un bel calcio. Lo Spezia anche, ci sono club minori ...

edcguitar : @buccinoalex @totofaz @mckillbill Comunque Suning non è mai stata in grado di accontentare un allenatore, né in Ita… - rossiale81 : @Claudio_direnzo @stebellentani @Alex_Cavasinni E aggiungerei: quella degli scudetti in serie di Mancini o del trip… - BombeDiVlad : ??? 'Nessuna deadline per il rinnovo di #Mancini' ??? Le parole del presidente della Figc #Gravina ????? #LBDV… - Fantacalcio : Roma, Mancini: 'L'abbiamo mandata in vacca, basta blackout' - PCapano : Vincenzo #Grifo continua a stupire in #Bundesliga con il #Friburgo. Merita la convocazione nell’#Italia di #Mancini… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Mancini Italia, Mancini: «New entry? Dobbiamo trovare giocatori giovani» Sampdoria News 24 Italia, Mancini: «New entry? Dobbiamo trovare giocatori giovani»

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in durante il corso della conferenza stampa di fine anno. Le sue parole Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato durante il corso ...

Italia, Mancini: «Sorpreso da Locatelli. La morte di Paolo Rossi un dramma»

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa per tirare un bilancio di questo 2020: ecco le dichiarazioni del ct della Nazionale ...

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in durante il corso della conferenza stampa di fine anno. Le sue parole Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato durante il corso ...Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa per tirare un bilancio di questo 2020: ecco le dichiarazioni del ct della Nazionale ...