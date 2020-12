Italia, forte scossa di terremoto: gente in strada (Di lunedì 21 dicembre 2020) La terra trema anche in Puglia. Una scossa di terremoto è stata infatti registrata alle 19:31 di oggi, lunedì 21 dicembre 2020. Secondo quanto riportato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma di magnitudo 3.3 sulla scala Richter è avvenuto vicino Foggia. L’epicentro è stato individuato a 14 chilometri dalla provincia pugliese, in particolare con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 41.5, longitudine 15.7 e ipocentro ad una profondità di 9 chilometri. Per quanto riguarda i Comuni individuati entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto si tratta, oltre a Foggia, di Carapelle e Orta Nova. Subito sono partite le segnalazioni sui social, con qualche utente che ha avvertito distintamente la scossa di terremoto oggi pomeriggio. ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 21 dicembre 2020) La terra trema anche in Puglia. Unadiè stata infatti registrata alle 19:31 di oggi, lunedì 21 dicembre 2020. Secondo quanto riportato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma di magnitudo 3.3 sulla scala Richter è avvenuto vicino Foggia. L’epicentro è stato individuato a 14 chilometri dalla provincia pugliese, in particolare con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 41.5, longitudine 15.7 e ipocentro ad una profondità di 9 chilometri. Per quanto riguarda i Comuni individuati entro i 20 chilometri dall’epicentro delsi tratta, oltre a Foggia, di Carapelle e Orta Nova. Subito sono partite le segnalazioni sui social, con qualche utente che ha avvertito distintamente ladioggi pomeriggio. ...

Tg3web : Timore per la variante britannica del covid 19 per la forte carica virale. Il che significa alta contagiosità. Un c… - matteosalvinimi : Raccolgono i fondi in Questura per acquistare alimenti e li consegnano alle famiglie cosentine in difficoltà. Un co… - FratellidItalia : Per #FratellidItalia non esistono compromessi con la sinistra. La parola data è un impegno serio: l'unica via perco… - AzraeliarzI : @Lanf040264 In Italia il reato di apologia del fascismo è solo un bluff, per questo non è mai stato applicato seria… - FibraClick : RT @pianoBUL: ??Strategia Italiana #pianoBUL @MISE_GOV @Infratel_Italia forte impegno nelle #areebianche.Prosegue l'accelerazione con oltre… -