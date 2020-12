Italia, a tutto Mancini: “Rinnovo? Rispondo così. La mia sulla lotta scudetto. Immobile e Zaniolo…” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Parola a Roberto Mancini.Diversi sono stati i temi trattati dall'attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana, intervenuto in conferenza stampa per tracciare un bilancio del suo mandato e dell'anno che sta per concludersi. Di seguito, le sue dichiarazioni."Dobbiamo ancora migliorare, ma sicuramente possiamo giocarcela quasi alla pari con le squadre più pronte di noi. Almeno per la Nazionale il 2020 è stato un anno positivo. E la nostra partita in Olanda forse la più significativa, soprattutto per come l’abbiamo affrontata. Nel 2021 giocare così tante gare ad alto livello sarà solo un vantaggio. Possiamo ancora migliorare come tutti i gruppi giovani. Quelli che abbiamo sono così bravi che andrebbe bene anche andare avanti così, ma si può sempre crescere. La speranza di trovare ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 dicembre 2020) Parola a Roberto.Diversi sono stati i temi trattati dall'attuale commissario tecnico della Nazionalena, intervenuto in conferenza stampa per tracciare un bilancio del suo mandato e dell'anno che sta per concludersi. Di seguito, le sue dichiarazioni."Dobbiamo ancora migliorare, ma sicuramente possiamo giocarcela quasi alla pari con le squadre più pronte di noi. Almeno per la Nazionale il 2020 è stato un anno positivo. E la nostra partita in Olanda forse la più significativa, sopratper come l’abbiamo affrontata. Nel 2021 giocaretante gare ad alto livello sarà solo un vantaggio. Possiamo ancora migliorare come tutti i gruppi giovani. Quelli che abbiamo sonobravi che andrebbe bene anche andare avanti, ma si può sempre crescere. La speranza di trovare ...

