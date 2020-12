Israele, il presidente Rivlin riceve il vaccino anti-Covid in diretta tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il presidente israeliano Reuven Rivlin è stato vaccinato in diretta tv contro il Covid-19, il giorno dopo il primo ministro Benjamin Netanyahu. Israele ha ufficialmente iniziato la campagna nazionale di vaccinazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilisraeliano Reuvenè stato vaccinato intv contro il-19, il giorno dopo il primo ministro Benjamin Netanyahu.ha ufficialmente iniziato la campagna nazionale di vaccinazione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il presidente israeliano Reuven Rivlin viene vaccinato contro il Covid-19, un giorno dopo il primo ministro Benjamin Netanyahu, mentre Israele ...

Il presidente israeliano Reuven Rivlin viene vaccinato contro il Covid-19, un giorno dopo il primo ministro Benjamin Netanyahu, mentre Israele ...