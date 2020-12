Ismea: disdette per 9 agriturismi su 10, vendita prodotti 'àncora' salvezza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - L'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha colpito duramente, come noto, anche il comparto agrituristico italiano. Una crisi che ha riguardato ben l'86% degli agriturismi, che dichiara di aver subito una riduzione dei ricavi complessivi, con perdite oltre il 50% dei ricavi per un terzo delle aziende. Tuttavia, in un quadro largamente negativo, se sono ben il 91% le aziende agrituristiche intervistate che dichiarano di aver registrato disdette di pernottamenti, solo la metà dichiara di aver subito un calo nella vendita di prodotti. E' quanto emerge dall'indagine contenuta nel "Rapporto Agriturismo e Multifunzionalità 2020" realizzato dall'Ismea nell'ambito della Rete Rurale Nazionale. La vendita di prodotti (soprattutto diretta) ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - L'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha colpito duramente, come noto, anche il comparto agrituristico italiano. Una crisi che ha riguardato ben l'86% degli, che dichiara di aver subito una riduzione dei ricavi complessivi, con perdite oltre il 50% dei ricavi per un terzo delle aziende. Tuttavia, in un quadro largamente negativo, se sono ben il 91% le aziende agrituristiche intervistate che dichiarano di aver registratodi pernottamenti, solo la metà dichiara di aver subito un calo nelladi. E' quanto emerge dall'indagine contenuta nel "Rapporto Agriturismo e Multifunzionalità 2020" realizzato dall'nell'ambito della Rete Rurale Nazionale. Ladi(soprattutto diretta) ...

Covid mette ko l'agriturismo salvato dalla vendita diretta

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - L'emergenza da Covid ha colpito duramente l'agriturismo: il 91% le aziende ha registrato disdette di pernottamenti ma solo la metà ha subito un calo nella vendita di prodotti, ...

