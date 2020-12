Investire in Difesa per rilanciare il Paese. Parla Tripodi (FI) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel Recovery Fund ci dovrà essere spazio per la Difesa, settore strategico per l’economia nazionale, per la sicurezza del Paese e per il suo peso nelle relazioni internazionali. Parola di Maria Tripodi, capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa a Montecitorio, prima firmataria di un emendamento alla legge di bilancio che stanzia 7,6 milioni di euro per l’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri. Lo commenta a Formiche.net insieme alle altre sfide per la Difesa nazionale, tra pandemia, investimenti e Mediterraneo. La Commissione Bilancio ha approvato il suo emendamento. Come commenta? Credo sia un emendamento di portata storica, in grado di venire incontro alle esigenze del comparto. Riguarda l’indennità di comando per oltre quattromila stazioni e tenenze su tutto il ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nel Recovery Fund ci dovrà essere spazio per la, settore strategico per l’economia nazionale, per la sicurezza dele per il suo peso nelle relazioni internazionali. Parola di Maria, capogruppo di Forza Italia in commissionea Montecitorio, prima firmataria di un emendamento alla legge di bilancio che stanzia 7,6 milioni di euro per l’indennità di comando a tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri. Lo commenta a Formiche.net insieme alle altre sfide per lanazionale, tra pandemia, investimenti e Mediterraneo. La Commissione Bilancio ha approvato il suo emendamento. Come commenta? Credo sia un emendamento di portata storica, in grado di venire incontro alle esigenze del comparto. Riguarda l’indennità di comando per oltre quattromila stazioni e tenenze su tutto il ...

