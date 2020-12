Intesa Sanpaolo Rent Foryou, la soluzione del gruppo per il noleggio (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo entra nel mercato del noleggio operativo con Intesa Sanpaolo Rent Foryou. Il servizio, nato nel novembre scorso, si rivolge alle imprese produttrici, distributrici e alle loro aziende clienti, anche di piccolissime dimensioni, consentendo loro di usufruire delle ultime tecnologie sul mercato in tempi ristretti. La società è nata dall'acquisizione di Euroconsult RD Spa, società tra i top performer italiani indipendenti nel noleggio operativo con oltre 2.000 fornitori sono già convenzionati per fornire il noleggio di beni a oltre 10 mila imprese clienti. E con questa operazione, il gruppo Intesa Sanpaolo si è posto l'obiettivo di offrire un'ulteriore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Adnkronos) -entra nel mercato deloperativo con. Il servizio, nato nel novembre scorso, si rivolge alle imprese produttrici, distributrici e alle loro aziende clienti, anche di piccolissime dimensioni, consentendo loro di usufruire delle ultime tecnologie sul mercato in tempi ristretti. La società è nata dall'acquisizione di Euroconsult RD Spa, società tra i top performer italiani indipendenti neloperativo con oltre 2.000 fornitori sono già convenzionati per fornire ildi beni a oltre 10 mila imprese clienti. E con questa operazione, ilsi è posto l'obiettivo di offrire un'ulteriore ...

