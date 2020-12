Insigne: “Non è un ritiro punitivo, l’abbiamo deciso tutti insieme” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo calendario della squadra. Mi auguro che sia l’anno giusto per tutti, per la Nazionale ora c’è tempo, bisogna pensare al Napoli e alla prossima partita. Speriamo che sia l’anno buono per dare soddisfazioni ai tifosi. Sono rimasto malissimo di quanto è accaduto a Milano, soprattutto perché ho lasciato la squadra in 10 e un capitano non deve farlo. Anche ieri avevamo gli uomini contati e c’erano anche gli infortunati. Ora guardiamo avanti cercando di fare i tre punti dopo queste sconfitte anche se con l’Inter non lo meritavamo. Ho giocato in tanti Napoli forti, ci sta qualche gara sottotono, penso che però ora abbiamo la rosa più forte degli altri anni. Le assenze si fanno sentire, ma non devono essere un alibi. Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo calendario della squadra. Mi auguro che sia l’anno giusto per, per la Nazionale ora c’è tempo, bisogna pensare al Napoli e alla prossima partita. Speriamo che sia l’anno buono per dare soddisfazioni ai tifosi. Sono rimasto malissimo di quanto è accaduto a Milano, soprattutto perché ho lasciato la squadra in 10 e un capitano non deve farlo. Anche ieri avevamo gli uomini contati e c’erano anche gli infortunati. Ora guardiamo avanti cercando di fare i tre punti dopo queste sconfitte anche se con l’Inter non lo meritavamo. Ho giocato in tanti Napoli forti, ci sta qualche gara sottotono, penso che però ora abbiamo la rosa più forte degli altri anni. Le assenze si fanno sentire, ma non devono essere un alibi. Il ...

