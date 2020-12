Infortunio Dybala, salta Juventus Fiorentina? Le condizioni della Joya (Di lunedì 21 dicembre 2020) Infortunio Dybala – Ultimo match dell’anno per la squadra di Andrea Pirlo, che vorrà senz’altro chiudere in bellezza l’anno solare. I tre punti servono non solo per gioire per l’ennesima vittoria, ma soprattutto per rimanere in scia alle milanesi che stanno viaggiando su ritmi altissimi. Il morale è a mille in casa bianconera dopo la sonante vittoria sul campo del Parma. Ma guai a distrarsi contro i viola, che possono contare su un organico importante arricchito dalla presenza di Ribery. Infortunio Dybala, le ultimissime sulla Joya Anche Pirlo in conferenza stampa ha annunciato che Dybala dovrebbe far parte della lista dei convocati della Juventus, anche se non è al massimo. Oggi ha svolto metà lavoro a parte e metà in gruppo. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 dicembre 2020)– Ultimo match dell’anno per la squadra di Andrea Pirlo, che vorrà senz’altro chiudere in bellezza l’anno solare. I tre punti servono non solo per gioire per l’ennesima vittoria, ma soprattutto per rimanere in scia alle milanesi che stanno viaggiando su ritmi altissimi. Il morale è a mille in casa bianconera dopo la sonante vittoria sul campo del Parma. Ma guai a distrarsi contro i viola, che possono contare su un organico importante arricchito dalla presenza di Ribery., le ultimissime sullaAnche Pirlo in conferenza stampa ha annunciato chedovrebbe far partelista dei convocati, anche se non è al massimo. Oggi ha svolto metà lavoro a parte e metà in gruppo. Leggi ...

INFORTUNIO DYBALA – Ultimo match dell’anno per la squadra di Andrea Pirlo, che vorrà senz’altro chiudere in bellezza l’anno solare. I tre punti servono non solo per gioire per l’ennesima vittoria, ma ...

Vincere per dare continuità alla vittoria di Parma. Questo il diktat di Andrea Pirlo alla vigilia del match contro la Fiorentina.

