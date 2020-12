Infortunio Bonazzoli: le condizioni dell’attaccante del Torino. Il comunicato (Di lunedì 21 dicembre 2020) Problema muscolare ai flessori della coscia sinistra per Federico Bonazzoli: l’attaccante del Torino lascia il match contro il Bologna Brutte notizie per il Torino in un momento difficile della stagione. Durante il primo tempo del match contro il Bologna, Federico Bonazzoli è stato costretto ad abbandonare il campo per Infortunio. Escluse lesionni per l’attaccante, come comunicato dal Torino: «Per quanto riguarda Bonazzoli, uscito ieri anzitempo per un problema ai flessori alla coscia sinistra, le indagini strumentali cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni muscolari. Per l’attaccante oggi solo terapie. Il Torino tornerà in campo domani mattina con un allenamento tecnico-tattico cui seguiranno il pranzo e la partenza per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Problema muscolare ai flessori della coscia sinistra per Federico: l’attaccante dellascia il match contro il Bologna Brutte notizie per ilin un momento difficile della stagione. Durante il primo tempo del match contro il Bologna, Federicoè stato costretto ad abbandonare il campo per. Escluse lesionni per l’attaccante, comedal: «Per quanto riguarda, uscito ieri anzitempo per un problema ai flessori alla coscia sinistra, le indagini strumentali cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni muscolari. Per l’attaccante oggi solo terapie. Iltornerà in campo domani mattina con un allenamento tecnico-tattico cui seguiranno il pranzo e la partenza per ...

