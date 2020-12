Individuati casi sospetti anche a Roma e Bari. Il governo ferma i voli da e per Regno Unito fino al 6 gennaio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mentre l'ospedale Spallanzani di Roma ha annunciato di aver avviato l'isolamento del nuovo virus, un altro caso sospetto della nuova variante britannica del Covid-19 è all'esame delle autorità ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mentre l'ospedale Spallanzani diha annunciato di aver avviato l'isolamento del nuovo virus, un altro caso sospetto della nuova variante britannica del Covid-19 è all'esame delle autorità ...

GregorioFerroni : Un variante di #Covid_19 è stata individuata nel #RegnoUnito . 'Ugualmente dannosa ma si diffonde più velocemente '… - estensecom : La pandemia da Covid concede una tregua sul fronte dei decessi. Nelle ultime ore in provincia di Ferrara, infatti,… - estensecom : Sono 65 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars-CoV-2 individuati in provincia di #Ferrara . Purtroppo anche… - Uedrus : @matteodellamico @giorgiogilestro @539th @Fabopolis @micheleboldrin @SignorErnesto Perche' non sono 200 positivi to… - estensecom : Nella provincia di #Ferrara sono stati individuati altri 58 casi di positività al Covid. L’aggiornamento della situ… -