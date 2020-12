"In mutande, accoltellato, volato dalla finestra". Vaccino russo, sospetto inquietante: la terribile fine di questo ricercatore (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giallo e sangue sul Vaccino russo. Alexander Kagansky, assistente professore a Vladivostok al lavoro sull'antidoto contro il Covid, è stato ritrovato morto in strada a San Pietroburgo dopo un volo dal 14° piano. I passanti lo hanno ritrovato "in mutande dopo essere stato accoltellato". Come riporta il Messaggero, Il comitato investigativo russo ha aperto un'indagine per omicidio. Il professor Kagansky aveva lavorato a Edimburgo per 13 anni, fino al 2017, e recentemente era stato direttore del Centro di Medicina Genomica e Rigenerativa presso l'Università Federale di Vladivostok, continuando a collaborare con la prestigiosa università scozzese. Nel rapporto sul caso si parla di "circostanze strane". Kagansky era a San Pietroburgo per trovare un vecchio compagno di scuola e secondo gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giallo e sangue sul. Alexander Kagansky, assistente professore a Vladivostok al lavoro sull'antidoto contro il Covid, è stato ritrovato morto in strada a San Pietroburgo dopo un volo dal 14° piano. I passanti lo hanno ritrovato "indopo essere stato". Come riporta il Messaggero, Il comitato investigativoha aperto un'indagine per omicidio. Il professor Kagansky aveva lavorato a Edimburgo per 13 anni, fino al 2017, e recentemente era stato direttore del Centro di Medicina Genomica e Rigenerativa presso l'Università Federale di Vladivostok, continuando a collaborare con la prestigiosa università scozzese. Nel rapporto sul caso si parla di "circostanze strane". Kagansky era a San Pietroburgo per trovare un vecchio compagno di scuola e secondo gli ...

