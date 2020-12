In crisi l’unica azienda italiana che produce pop corn per il cinema (Di lunedì 21 dicembre 2020) BOLOGNA – Cinema, teatri, stadi e parchi di divertimento sono chiusi da mesi causa covid. Ma per loro ci sono i ristori. Non riceve invece un euro l’unica azienda italiana che li rifornisce di pop corn, che nel 2020 ha registrato un crollo del fatturato di oltre il 90% avendo nel portafoglio la maggior parte del mercato nazionale nel settore dello spettacolo. E che ore rischia la chiusura. Si tratta della Fun Food di Rivergaro, in provincia di Piacenza, che conta 24 dipendenti, tutti in cassa integrazione. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) BOLOGNA – Cinema, teatri, stadi e parchi di divertimento sono chiusi da mesi causa covid. Ma per loro ci sono i ristori. Non riceve invece un euro l’unica azienda italiana che li rifornisce di pop corn, che nel 2020 ha registrato un crollo del fatturato di oltre il 90% avendo nel portafoglio la maggior parte del mercato nazionale nel settore dello spettacolo. E che ore rischia la chiusura. Si tratta della Fun Food di Rivergaro, in provincia di Piacenza, che conta 24 dipendenti, tutti in cassa integrazione.

